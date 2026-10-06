أثار مقطع فيديو لطفل صيني يبلغ من العمر تسعة أشهر وهو يتسلق درجات أحد الجبال في مقاطعة هوبى وسط البلاد، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى في المشهد تجربة مثيرة لتنمية مهاراته، ومن اعتبرها مخاطرة غير ضرورية في هذا العمر المبكر.

وظهر الرضيع في الفيديو مرتديًا واقيات للركبتين بينما تراقبه والدته عن قرب خلال صعوده، في مشهد صُوّر داخل منتجع جبلي، وحصد أكثر من 200 ألف إعجاب و17 ألف تعليق على إحدى منصات الفيديو القصيرة، وفق موقع (SCMP).

وقال والده، الذي يحمل لقب (هوانغ): إن هذه كانت أول تجربة لابنه في تسلق الجبال، لكنه بدأ التدريب على صعود الدرج منذ كان في عمر ستة أشهر، وتمكن من تسلق السلالم بمفرده عندما بلغ ثمانية أشهر، مضيفًا أن الأسرة تحب الأنشطة الخارجية، وأن الطفل يبدو أكثر سعادة عندما يكون في الهواء الطلق.

وأوضح الأب أن الهدف لم يكن تدريب الطفل على التسلق، بل مساعدته على تفريغ طاقته، مشيرًا إلى أن التجربة انعكست إيجابًا على مزاجه، إذ نام سريعًا بعد العودة إلى المنزل.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين المتابعين، فبينما عبّر البعض عن قلقهم من السماح لطفل بهذا العمر بتسلق درجات جبلية، رأى آخرون أن التجربة تشجّع الأطفال على استكشاف البيئة المحيطة بهم تحت إشراف الوالدين.

وأكد الوالدان أنهما يحرصان على سلامة طفلهما خلال الأنشطة الخارجية، وينصحان الآباء الراغبين في خوض تجارب مشابهة بمراقبة أطفالهم عن كثب، واختيار مسارات سهلة واستخدام معدات الحماية المناسبة، مشيرين إلى أنهما يخططان لاصطحابه في رحلات جبلية كل أسبوعين، مع تجربة التخييم قريبًا.

