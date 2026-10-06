تعود الإعلامية المصرية آيات أباظة إلى الشاشة من جديد بعد غياب دام عامين، خاضت خلالهما رحلة علاج طويلة مع مرض السرطان، لتطل اليوم على جمهورها، معلنةً تعافيها واستعدادها لاستئناف عملها الإعلامي.

وكتبت أباظة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة قالت فيها: «بعد غياب سنتين وفترة صعبة مع المرض، الحمد لله النهارده راجعة أطلع على الهوا تاني، وحشني شغلي ووجودي معاكم، وفرحانة بالرجوع رغم إني متوترة كأني بطلع لأول مرة»، مضيفة شكرها لكل من سأل عنها ودعا لها خلال فترة العلاج.

ومن المقرر أن تظهر أباظة في أولى حلقات عودتها مساء اليوم من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة، لتستأنف تقديم برنامجها بعد فترة من الغياب القسري بسبب المرض.

وكانت الإعلامية قد خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال ورم، وطمأنت جمهورها في تصريحات سابقة بأنها بخير، مؤكدة نجاح العملية واستمرارها في تلقي العلاج اللازم حتى تمام التعافي، معربة عن امتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الصحية.

وتُعد آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، من أبرز الوجوه الإعلامية، حيث عُرفت بأسلوبها الهادئ وحضورها الإنساني، لتعود اليوم بعد رحلة صبر وإيمان، حاملة رسالة أمل لكل من يواجه المرض.