يدخل المنتخب السعودي نهائي خليجي 27 أمام نظيره الإماراتي، مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بطموح حسم اللقب الخليجي، في مواجهة لا تمنح مجالًا لتعويض الأخطاء، ما يجعل التركيز والتعامل مع تفاصيل المباراة من العوامل الحاسمة في طريق الأخضر نحو التتويج.



وأكد لاعب النصر السابق حسن حمران، في حديثه لـ«عكاظ»، أن المنتخب السعودي بحاجة إلى تحقيق التوازن قبل كل شيء، مشيرًا إلى أن القوة الهجومية وحدها لن تكون كافية لحسم النهائي، في الوقت الذي قد يمنح فيه التحفظ المبالغ فيه المنتخب الإماراتي فرصة لفرض أسلوبه.



وأوضح حمران أن المطلوب هو خوض بداية هادئة للمباراة، مع اعتماد ضغط محسوب، وزيادة سرعة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، مؤكدًا أن السيطرة على وسط الملعب ستكون مفتاحًا مهمًا لتفوق الأخضر، كونها ستحرم المنتخب الإماراتي من بناء هجماته بأريحية، وتمنح المنتخب السعودي القدرة على نقل اللعب سريعًا إلى الثلث الهجومي.



وأضاف أن الأخضر يحتاج كذلك إلى تقليل التمريرات العرضية البطيئة، والاعتماد بصورة أكبر على اللعب العمودي والاختراق من المساحات، خصوصًا في ظل احتمالية تراجع المنتخب الإماراتي إلى مناطقه الدفاعية.



وأشار حمران إلى أن تسجيل هدف مبكر قد يغيّر حسابات النهائي بالكامل، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني اندفاع المنتخب السعودي منذ الدقيقة الأولى، بل الاعتماد على ضغط ذكي واستغلال أخطاء المنافس، مع المحافظة على التوازن الدفاعي. ولفت إلى أن المنتخب الإماراتي أثبت قدرته على التعامل مع المباريات المغلقة، وبالتالي فإن فتح المساحات أمامه قد يكون من أخطر الأمور التي يمكن أن يقع فيها الأخضر.



وأكد أن نهائي البطولة لا يمنح مجالًا لتعويض الأخطاء، ما يجعل التركيز عاملًا حاسمًا، مضيفًا: «متى ما حضر التركيز واستمر مع الأخضر، سيحقق كأس البطولة بإذن الله».



وعن المطلوب من هجوم الأخضر، أوضح حمران أن المشكلة التي ظهرت أمام المنتخب القطري في نصف النهائي تمثلت في اللمسة الأخيرة، مشددًا على ضرورة تحرك المهاجمين بصورة مستمرة، وسحب المدافعين من مواقعهم، واستغلال الكرات الثانية، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء.