أكد المدرب الوطني بندر الجعيثن أن المباراة النهائية بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي في ختام «خليجي 27» مساء اليوم (الثلاثاء) ستكون مختلفة، وتحمل حسابات فنية ونفسية متعددة، مشيرًا إلى أن المنتخبين كانا من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات فنية عالية خلال البطولة، سواء على مستوى الاستحواذ أو الأداء الفني، إلى جانب الدور المؤثر للتغييرات التي أجراها المدربون، والتي أسهمت في تغيير مجريات عدد من المباريات.

وأوضح الجعيثن، في حديث خاص لـ«عكاظ»، أن المنتخب الإماراتي يملك عنصر الخبرة والإمكانات، مبينًا أن المجموعة الإماراتية تجيد التعامل مع المباريات وإدارتها بصورة جيدة، في الوقت الذي سيكون فيه عامل الجمهور السعودي دافعًا مهمًا للمنتخب، خصوصًا أن عددًا من اللاعبين يخوضون بطولة كأس الخليج للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن الوصول إلى النهائي سيمنحهم حافزًا كبيرًا من أجل تحقيق اللقب الذي طال انتظاره.

وأشار إلى أن المنتخب الإماراتي يعتمد على طريقة 4-3-3، مع إجادة التنظيم الدفاعي والاعتماد على التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم والكرات البينية، مؤكدًا أن التحرك من دون كرة سيكون من أهم مفاتيح المباراة، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها مدرب المنتخب الإماراتي ومعرفته بالكرة السعودية ولاعبي الدوري السعودي.

وعن المنتخب السعودي، قال الجعيثن إن طريقة 4-2-3-1 بدأت تظهر بصورة واضحة خلال المباريات، مع تحسن تحركات اللاعبين وتقارب المراكز والهدوء في عملية البناء من الخلف، مشيرًا إلى أن زيادة الكثافة العددية في الثلث الهجومي ستكون مهمة أمام المنتخب الإماراتي.

وأضاف أن المنتخب السعودي يملك عناصر قادرة على خلخلة الدفاع الإماراتي، خصوصًا عبر الأطراف، في ظل المهارات التي يمتلكها سلطان مندش وأبو الشامات، مع أهمية بقاء فراس البريكان قريبًا من منطقة الجزاء لاستثمار الفرص والتسجيل.

وشدد الجعيثن على أهمية التركيز الذهني والاستعداد النفسي في المباريات النهائية، مؤكدًا أن الضغط على لاعبي المنتخب الإماراتي ومنعهم من بناء الهجمات والاستحواذ سيكونان من أبرز مفاتيح التفوق، لافتًا إلى أن المنتخب الإماراتي يملك القدرة على الاستحواذ وإدارة المباراة إذا مُنح المساحات والوقت.

وفي الجانب الدفاعي، أوضح أن المنتخب السعودي يمتلك أفضلية في التعامل مع الكرات العالية بوجود عناصر مثل جهاد والعمري، متوقعًا أن تكون المباراة ممتعة ومفتوحة من الطرفين، وأن يحسم أحد المنتخبين اللقب خلال الوقت الأصلي، من دون الوصول إلى ركلات الترجيح.

كما أشار الجعيثن إلى أهمية الجهة اليسرى، التي يمكن أن تشهد حضورًا مؤثرًا من همام الهمامي، لما يمتلكه من قدرة على التحرك وصناعة الحلول الهجومية، مؤكدًا أن تنوع الهجمات واستغلال المساحات سيكونان عاملين مهمين في مواجهة التنظيم الدفاعي الإماراتي.

واختتم الجعيثن حديثه بالتأكيد على أن المنتخب السعودي بات قريبًا من تحقيق اللقب، متمنيًا أن ينجح اللاعبون في استثمار الدعم الجماهيري، والظهور بالمستوى الذي يقود «الأخضر» إلى التتويج بكأس الخليج.