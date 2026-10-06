حذّر نجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي السابق حسام أبو داوود لاعبي الأخضر من التهاون في بداية مواجهة الإمارات، مؤكداً أن نهائي بطولة «خليجي 27» لن يكون سهلاً، في ظل قوة المنافس الذي سيدخل المباراة بكل قوته، مشدداً على ضرورة التعامل مع اندفاعه بذكاء واستثماره في تسجيل الأهداف.



وقال أبو داوود في حديث خاص لـ«عكاظ»: «منتخبنا كان مميزاً في دور المجموعات، وكذلك دور الأربعة، وظهرت بصمة المدرب بوضوح على أداء اللاعبين، الذين قدموا المستوى الفني المطلوب في كل مباراة».



وحول حظوظ الأخضر في حصد اللقب، استعاد أبو داوود توقعه الذي أطلقه قبل انطلاق البطولة، قائلاً: «قلت قبل البطولة إن منتخبنا سيكون الحصان الأسود، واليوم نحن في النهائي. الفريق أثبت تماسكاً نادراً، والدفاع الذي لم يُخترق حتى الآن هو أساس كل شيء».



وشدد نجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق على أن مواجهة النهائي تختلف عن المباريات السابقة، مضيفاً: «المباراة ستكون مختلفة تماماً، والمنتخب الإماراتي سيبدأ بكل قوته، وسنحتاج إلى ذكاء وامتصاص اندفاعه، والاستفادة من ذلك بتسجيل الأهداف».



وعن تقييمه لمستويات خطوط المنتخب السعودي، أكد أبو داوود أن جميع الخطوط قدمت مستويات مميزة، مع أفضلية واضحة للدفاع والوسط، وقال: «الخطوط مميزة، خصوصاً الدفاع والوسط، فيما قد يكون الهجوم الأقل بينها».



ووجّه أبو داوود رسالة إلى جماهير الأخضر في جدة، داعياً إياهم إلى مواصلة حضورهم ومساندتهم للمنتخب في المواجهة الحاسمة، وقال: «جمهور جدة لا يكل ولا يمل، وحضوركم هو ملح النهائي».



ورفض أبو داوود الالتفات إلى نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين، مؤكداً أن النهائي له حساباته الخاصة، وقال: «الإمارات خصم عنيد، ولا ننظر إلى الماضي أو سجلات المواجهات، بل ننظر إلى مباراة منفصلة مدتها 90 دقيقة. من يملك القلب الأكبر والتركيز الأطول سيكون له الكأس».



واختتم أبو داوود حديثه برسالة مباشرة إلى لاعبي الأخضر، قال فيها: «أنتم في مرمى الأعين.. لا تضيعوا الفرصة.. اجعلوها ليلة لا ينساها الوطن».