ظهر منتخبنا الوطني السعودي بمستوى مغاير تماماً منذ تولي اليوناني جيورجوس دونيس مهمة تدريبه في أواخر شهر أبريل من العام الحالي. وخاض المنتخب تحت قيادته 10 مباريات، لم يتجرع خلالها مرارة الهزيمة سوى في مواجهتين فقط (واحدة ودية والأخرى رسمية)، في حين حقق «الأخضر» الانتصار في 4 لقاءات، وتعادل في 4 أخرى، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

بداية تجريبية وخسارة ودية

استهل دونيس مشواره بثلاث مواجهات ودية؛ خسر الأولى أمام الإكوادور، قبل أن ينتصر على بورتوريكو ويتعادل مع السنغال. وفي نهائيات كأس العالم 2026، خاض المنتخب السعودي 3 مباريات؛ استهلها بتعادل إيجابي أمام الأوروغواي بهدف لمثله، ثم خسر أمام إسبانيا برباعية نظيفة في أثقل هزيمة يتلقاها «الأخضر» مع المدرب اليوناني، ليختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر.

مشوار «خليجي»: شباك نظيفة وانتصارات مقنعة

دشّن الأخضر السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، ثم حقق أكبر انتصار له في عهد دونيس بالفوز على سلطنة عمان بنتيجة (3-0)، قبل أن يتجاوز العراق بهدفين دون رد. وفي محطته الأخيرة، أقصى المنتخب القطري من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

34 لاعباً في عهد دونيس.. و4 بالعلامة الكاملةشهدت المباريات العشر التي قادها دونيس مشاركة 34 لاعباً، من بينهم 4 حراس مرمى. وحافظ 4 لاعبين على ظهورهم الدائم في جميع المواجهات دون غياب، وهم: ناصر الدوسري، متعب الحربي، محمد أبو الشامات، وعبدالله الحمدان. في المقابل، شارك 4 لاعبين آخرين في 9 مباريات، وهم: محمد العويس، محمد كنو، عبدالإله العمري، وفراس البريكان.

سالم وسعود أبرز الغائبين

ومن المفارقات الرقمية، أن ثلاثة لاعبين لم يغيبوا عن تشكيلة دونيس في المباريات الست التي سبقت كأس الخليج، لكنهم غابوا عن البطولة الخليجية؛ حيث افتقد المنتخب خدمات سالم الدوسري وعلي لاجامي بداعي الإصابة، في حين استُبعد مصعب الجوير بقرار فني وإداري.

11 هدفاً للأخضر و7 مباريات بـ«كلين شيت»

سجل الأخضر السعودي خلال مبارياته العشر 11 هدفاً تداول عليها 7 لاعبين؛ حيث أحرز كل من سلطان مندش، عبدالله الحمدان، وفراس البريكان (هدفين لكل منهم)، بينما سجل هدفاً واحداً كل من: سالم الدوسري، عبدالإله العمري، حسن كادش، وعبدالله آل سالم. وعلى الصعيد الدفاعي، نجح الأخضر في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، رغم استقباله 7 أهداف، جاءت 4 منها في مباراة واحدة أمام إسبانيا بمونديال 2026.