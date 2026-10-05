أكد مدرب المنتخب السعودي دونيس أن «الروح العالية» تمثل أبرز نقاط قوة الأخضر قبل مواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، مشددًا على أهمية خوض المباراة بروح المجموعة والالتزام بالتعليمات التكتيكية، في مواجهة يتوقع أن تكون قوية وصعبة من الناحية التكتيكية.



وقال دونيس في المؤتمر الصحفي قبل النهائي: «سنواجه منتخبًا منظمًا للغاية، لديه لاعبون جيدون ومدرب واضح من الناحية التكتيكية، وأتوقع مباراة قوية وصعبة».



وأوضح أن استعداد المنتخب للنهائي ركز على عدد من الجوانب التكتيكية، من بينها الضغط العالي، والتنظيم الدفاعي، وبناء اللعب، والتعامل مع الكرة في وسط الملعب، إلى جانب التحركات المطلوبة في مختلف مراحل المباراة.



وأضاف: «قمنا بعمل كبير على الجانب الدفاعي والتكتيكي، ونحتاج إلى الاستمرار في ذلك، مع تحسين التنفيذ والتحركات في الثلث الأخير، خصوصًا داخل منطقة الجزاء».



وشدد دونيس على أهمية ظهور المنتخب كوحدة واحدة خلال النهائي، قائلًا: «نريد أن نكون مجموعة واحدة من 11 لاعبًا، بداية من المهاجم وحتى حارس المرمى، وأن نكون متقاربين ومنظمين، وكل لاعب مستعد لتنفيذ التعليمات التكتيكية».



وتابع: «أهم نقطة بالنسبة لنا هي الروح العالية، فجميع اللاعبين مستعدون للقتال على كل كرة وتغطية المساحات».



وعن المواجهة السابقة أمام قطر في نصف النهائي، أشار دونيس إلى أن كل مباراة تمنح الفريق دروسًا جديدة، موضحًا أن مواجهة فريق متكتل دفاعيًا لمدة 120 دقيقة كانت صعبة، وتتطلب قرارات وتحركات صحيحة في الثلث الأخير.



وقال: «لم يكن من السهل أن نواجه فريقًا يلعب بتكتل دفاعي منخفض لمدة 120 دقيقة. أمام الفرق المنظمة، يجب أن تكون قراراتنا صحيحة وتحركاتنا أفضل في الثلث الأخير».



وأشار إلى أن العمل الدفاعي أمام قطر كان جيدًا، لافتًا إلى أن أول تسديدة للمنتخب القطري جاءت في الدقيقة 89، وهو ما يعكس التنظيم الدفاعي الذي ظهر به الأخضر خلال المباراة.



وأكد أن المنتخب يمتلك الجودة المطلوبة، لكنه يحتاج إلى تطوير قراراته وتحركاته الهجومية، خصوصًا أمام المنتخبات التي تعتمد على التنظيم والتكتل، متمنيًا أن يحصل اللاعبون الهجوميون على دقائق أكثر مع أنديتهم بعد نهاية البطولة، بما يساعدهم على تطوير هذه الجوانب.



وتطرق دونيس إلى الجانب البدني، في ظل خوض المنتخب خمس مباريات خلال 14 يومًا، إضافة إلى الظروف المناخية، مؤكدًا أن الجاهزية البدنية ستكون عاملًا مهمًا في اختيار التشكيلة التي ستخوض النهائي.



وأوضح أن المنتخب يعاني من بعض الإصابات، وأن عددًا من اللاعبين طلبوا الخروج خلال المباراة الماضية، فيما أوصى الجهاز الطبي بإراحة بعض العناصر، مشددًا على أن الأهم بعد خوض 120 دقيقة هو تقييم حالة اللاعبين ومعرفة من سيكون جاهزًا بدنيًا للمساعدة في النهائي.



واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على أن النهائي يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط والروح، مع قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات والعمل كمجموعة واحدة أمام منتخب إماراتي يتمتع بالتنظيم والوضوح التكتيكي.