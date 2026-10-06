أشاد رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم المشرف العام على الجاليات اليمنية بالمنطقتين الغربية والجنوبية ورئيس الجالية اليمنية بجدة مهدي حاتم النهاري، بمكرمة خادم الحرمين الشريفين في تصحيح أوضاع العمالة اليمنية بالمملكة، مؤكداً تبين مدى حرص القيادة السعودية على رفع المعاناة عن الشعب اليمني والمغتربين على وجه الخصوص.



وقال النهاري في تصريحات لـ"عكاظ": كما اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان على الوقوف مع الشعب اليمني تأتي المكرمة الملكية في وقت حساس وتهدف إلى تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالمملكة، مبيناً أن المكرمة تؤكد حرص خادم الحرمين على معالجة أوضاع كل اليمنيين حتى يتمكنوا من الإقامة والعمل بصورة نظامية والتي جاءت استجابة لطلب من رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي.



وأضاف: إن ما تقوم به السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان خير دليل على وقوف المملكة مع أشقائها في اليمن في مواجهة براثن الحوثي الكهنوتي وجرائمه واعتداءاته المتكررة ومحاولة زعزعة أمن المنطقة بأسرها، موضحاً أن المملكة لم تحتفظ بأي جهد في سبيل دعم الشعب اليمني سواء في المجالات الإنسانية أو الاقتصادية أو التنموية وحتى العسكرية وآخرها دعم عملية فجر اليمن التي تحقق أهدافها بشكل كبير في هذه الأيام، فضلاً عن دعم الميزانية العامة للدولة بـ224 مليون ريال سعودي.



الجالية اليمنية تثمن الموقف السعودي



ولفت إلى أن الجالية اليمنية في مختلف أنحاء العالم تقف إلى جانب السعودية والقيادة الشرعية اليمنية في قراراتها لاستعادة بلادنا، كما يرفضون كل ما يمس أمن المملكة واستقرارها والمقدسات (مكة والمدينة)، موضحاً أن هذه العصابة الإرهابية الحوثية الإيرانية لا تمثل الشعب اليمني وإنما هي مجرد مليشيا إيرانية دخيلة على مجتمعنا.



واختتم بالقول: حفظ الله السعودية ودام أمنها وحفظ الله لها قادتها ولا يسعني إلا أنقل تحياتي وشكر وتقدير كافة أبناء اليمن في كافة دول المهجر وفي مقدمتهم المقيمين في هذه الأرض المباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة التي أسعدت الجميع وجزاه الله خير الجزاء والشكر موصول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعاً.