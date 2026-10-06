أعلنت الحكومة البلغارية أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة، (الثلاثاء)، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود. وأكدت غرق إحداهما، بحسب خدمات الإنقاذ البحري البلغارية.



وأفاد مدير مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في فارنا رومان نيكولوف في تصريحات نقلتها الإذاعة العامة البلغارية، بأن إحدى السفينتين غرقت وفُقد طاقمها، في حين جرى إنقاذ طاقم السفينة الثانية. وتجري حاليا عملية إنقاذ على بعد نحو 80 ميلا بحريا (150 كيلومترا) إلى الشرق من مدينة بيالا الساحلية، بحسب الإذاعة البلغارية.



وبحسب موقع "Maritime.bg" المتخصص، تعرضت سفينة ترفع علم توغو لأضرار جسيمة قبل أن تغرق. وأشار الموقع إلى أن حريقا اندلع على متن سفينة أخرى ترفع علم بالاو، وقد أجلي أفراد طاقمها البالغ عددهم 18 شخصا بواسطة عبّارة بلغارية.



وتأتي الحادثة غداة هجوم استهدف سفينة الشحن التركية "روياد مامادوف" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإنقاذ أحد عشر آخرين. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم روسيا بضرب السفينة بواسطة طائرتين مسيرتين ما أدى إلى غرقها.