وصل إلى الرياض اليوم، رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس أحمد الشرع.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية غازي بن رافع العنزي، والقائم بالأعمال ورئيس بعثة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الوزير المفوض محسن مهباش، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.