في وقت أصبحت فيه الرسائل المجهولة والروابط المشبوهة جزءاً من المشهد الرقمي اليومي، يواجه مستخدمو الإنترنت تحدياً متزايداً يتمثل في التمييز بين المحتوى الحقيقي ومحاولات الاحتيال التي أصبحت أكثر تطوراً وإقناعاً من أي وقت مضى. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي ومساعدة الأفراد على حماية أنفسهم، أطلقت شركة Meta بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مبادرة «شيك» تحمل رسالة بسيطة ومباشرة: شيّك قبل تتفاعل.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة، وتشجيع أفراد المجتمع على التوقف للحظة قبل النقر على رابط أو مشاركة رسالة أو تقديم معلومات شخصية، خصوصاً في ظل تنامي أساليب التحايل التي تستغل ثقة المستخدمين أو تدفعهم للتصرف بسرعة دون التحقق من صحة المحتوى. وتسعى الحملة إلى الوصول إلى مختلف فئات المجتمع السعودي من خلال محتوى توعوي مبسط يقدمه عدد من صناع المحتوى المحليين، بهدف نشر ثقافة التحقق الرقمي بأسلوب قريب من الجمهور وسهل الفهم.

اليوم، لم تعد محاولات الاحتيال تقتصر على رسائل مجهولة المصدر أو عروض تبدو غير منطقية. بل أصبحت أكثر احترافية وقد تصل للمستخدم على شكل رسالة تبدو وكأنها من جهة معروفة، أو رابط يدّعي تقديم خدمة أو جائزة أو فرصة استثمارية. وفي كثير من الأحيان، يعتمد المحتالون على عامل الاستعجال لدفع المستخدمين إلى اتخاذ قرار سريع قبل التفكير أو التحقق.

ومن هنا تأتي فكرة مبادرة «شيك»، التي تدعو المستخدمين إلى تبني عادة بسيطة قد تصنع فارقاً كبيراً: التريث والتحقق قبل التفاعل مع أي محتوى مشبوه. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه العديد من المبادرات حول العالم إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الحماية الرقمية أقرب إلى المستخدمين وأكثر سهولة في الاستخدام ضمن حياتهم اليومية.

وبالتوازي مع جهود التوعية، تشجع الحملة المستخدمين على اتباع عدد من الممارسات التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، من أبرزها:

• توخي الحذر من الرسائل العاجلة التي تعد بجوائز أو هدايا أو عوائد مالية مرتفعة.

• التحقق من الروابط والعروض شخصياً قبل النقر عليها أو مشاركة أي معلومات شخصية.

• تفعيل خاصية المصادقة الثنائية ومراجعة إعدادات أمن الحسابات بشكل منتظم.

• الإبلاغ عن الحسابات أو الرسائل أو الإعلانات المشبوهة مباشرة من داخل التطبيق.

كما تسلط المبادرة الضوء على مجموعة من الأدوات المتاحة من Meta للمستخدمين لتعزيز سلامة حساباتهم، مثل التحقق من أمن الحساب، والمصادقة الثنائية، ومفاتيح المرور، والتحقق من إعدادات الخصوصية، إضافة إلى التحذيرات من الروابط المشبوهة والتنبيهات المرتبطة بمحاولات الوصول غير المعروفة للحسابات.

ويرى مختصون في السلامة الرقمية أن الوعي يبقى أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، خصوصاً مع الأساليب المتغيرة التي يستخدمها المحتالون لاستهداف الأفراد عبر أكثر من منصة في الوقت نفسه. وفي ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والتواصل عبر الإنترنت، تأتي مبادرة «شيك» لتؤكد أهمية بناء سلوك رقمي واعٍ يقوم على التحقق قبل التفاعل، وهي خطوة بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تكون كفيلة بتجنب الكثير من محاولات الاحتيال قبل وقوعها.