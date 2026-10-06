أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران في المملكة العربية السعودية، الذي أدى إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.



شجب مطلق



وعبرت الأمانة العامة في بيان من مقرها في العاصمة التونسية عن إدانتها بشدة لهذا الاعتداء الإرهابي، وشجبها المطلق لاستمرار هذه الميليشيا في نهجها العدواني، واستهداف الأعيان المدنية، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، وفي الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.