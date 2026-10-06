عزّزت الجمعية السعودية للأمراض وجراحة الجلد (SSDDS) حضور المملكة العلمي والدولي في العاصمة النمساوية فيينا، من خلال مشاركتها في الفعاليات العلمية المصاحبة للمؤتمر الأوروبي للأمراض الجلدية، إلى جانب حضورها في اللقاء الدولي الذي أُقيم في سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا للتعريف بملف الرياض لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية WCD 2031.



وشهدت المشاركة السعودية حضورًا علميًا فاعلًا لعدد من أطباء الجلدية السعوديين، الذين شاركوا في البرنامج العلمي للمؤتمر من خلال المحاضرات والجلسات العلمية وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الممارسة الطبية والبحث العلمي في مجال الأمراض الجلدية في المملكة.



د. رؤى الحارثي رئيس ملف استضافة الرياض WCD2031 مع الدكتور عبدالله بن طولة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم للمملكة في فيينا.



وأكدت المشاركة العلمية للجمعية أهمية الحضور السعودي في المحافل الدولية المتخصصة، ليس فقط من خلال تمثيل المملكة، وإنما عبر الإسهام في الحوار العلمي العالمي ومشاركة الخبرات والأبحاث والممارسات الحديثة في مختلف تخصصات طب الجلدية.



وفي سياق متصل، شكّلت فيينا محطة مهمة في جهود ملف الرياض 2031، حيث استضافت سفارة المملكة العربية السعودية لقاءً خاصًا جمع عددًا من القيادات الدولية ورؤساء الجمعيات العلمية والمتخصصين في طب الجلدية، للتعريف بالملف وتسليط الضوء على المقومات التي تتمتع بها الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي.



ويحمل ملف الرياض شعار «متحدون من أجل صحة الجلد – United for Skin Health»، في رسالة تعكس تطلع المملكة إلى استضافة مؤتمر يجمع المجتمع العالمي لطب الجلدية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.



وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا ملحوظًا في نشاطها العلمي والطبي الدولي، فيما تمثل الجمعية السعودية للأمراض وجراحة الجلد إحدى الجهات العلمية التي تسهم في تعزيز حضور طب الجلدية السعودي على الساحة العالمية، من خلال المؤتمرات والمشاركات الدولية والمبادرات العلمية والتعاون مع الجمعيات والمنظمات المتخصصة.



ويواصل فريق ملف الرياض جهوده للتواصل مع المجتمع العلمي الدولي والتعريف بالملف، في إطار المنافسة على استضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية WCD 2031، بما يعزز حضور المملكة كوجهة عالمية للمؤتمرات العلمية والطبية الكبرى.