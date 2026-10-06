التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه بديوان الإمارة الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني وعدداً من منسوبي التجمع، بمناسبة حصول التجمع على عدد من الجوائز والاعتماد المؤسسي.

واطّلع خلال اللقاء على ما حققه تجمع جازان الصحي من جوائز واعتمادات، والجهود التي أسهمت في حصوله على الجوائز والاعتماد المؤسسي، وما تعكسه من عمل لتطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمستفيدين في المنطقة.

وحثّ أمير جازان الجميع على مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات الصحية وتلبية حاجات أهالي المنطقة وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن تجمع جازان الصحي حقق المركز الأول لأفضل ملخص علمي للعناية بالجروح على مستوى المملكة ضمن ملتقى حوكمة العناية بالجروح على مستوى المملكة، والمركز الثاني لأفضل قائد مسار بالمختبرات على مستوى التجمعات الصحية في ملتقى الابتكار بالمختبرات الطبية، والمركز الأول خلال المؤتمر السنوي الدولي الرابع للجمعية السعودية للقبالة 2026، حيث شارك فريق الإدارة التنفيذية للتمريض بخمس أوراق علمية لكوادر التمريض والقبالة، وحصد جائزة أفضل أوراق علمية مشاركة، وحققت الإدارة التنفيذية للمالية اعتماد شهادة (ISO).