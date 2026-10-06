أدانت الحكومة الأردنية اليوم، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في عدد من المدن السعودية، وعدته انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



تضامن مطلق مع المملكة



وأكَّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية ووقوفها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وشددت الوزارة على موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية، وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وحماية وحدته وسيادته ومقدراته وتلبية طموحات الشعب اليمني، وفق المرجعيات المعتمدة.



وأكدت دعم الأردن لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن.