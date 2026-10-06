توقع بنك «جولدمان ساكس» أن تظل أسعار الديزل عند مستويات مرتفعة خلال عام 2027 بهدف كبح الطلب العالمي، في ظل التحديات التشغيلية التي تواجهها المصافي العالمية لتلبية الاستهلاك وتجديد المخزونات الإستراتيجية.



ويرى البنك أن متوسط هوامش تكرير الديزل ووقود الطائرات عالمياً (الفرق بين سعر المنتج المكرر وسعر الخام) يتجه لتجاوز 40 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، وهو ما يتجاوز ضعف المستويات المعتادة البالغة نحو 20 دولاراً، بحسب «CNBC».



ويتوقع البنك أن تواجه شبكة التكرير العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة انكماش الطاقة الإنتاجية للمصافي خارج الصين بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، في ظل تضرر إمدادات الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب أن المصافي الأمريكية ستحتاج إلى إجراء عمليات صيانة كانت مؤجلة.



وأوضح محللو «جولدمان ساكس» أن الحفاظ على مستويات عالية للأسعار يعد أمراً ضرورياً لتحجيم الطلب المباشر واستعادة استقرار القطاع، وحذروا من أن أي تعافٍ في الاستهلاك العام القادم سيجبر المصافي على العمل بأعلى معدلات تشغيل شهدتها خلال العقدين الماضيين.