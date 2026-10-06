شهد طريق المطار في العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء، حادثة انقلاب حافلة ركاب أسفر عن وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، في واقعة استدعت استنفار فرق الإنقاذ والإسعاف والشرطة التي هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحادثة وقعت على جانب الطريق أثناء سير الحافلة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة عدد كبير من الركاب، مشيراً إلى أن أحد المصابين توفي متأثراً بجراحه البالغة، فيما نُقل الباقون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعاملت فرق الإسعاف ميدانياً مع المصابين وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم، بينما جرى إخلاء جثمان المتوفى إلى المستشفى. وبدأت الجهات المختصة تحقيقاً مرورياً موسعاً للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد ملابساتها، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والإدارية في العاصمة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة وقعت نتيجة فقدان السيطرة على المركبة أثناء السير، فيما تستمر التحقيقات لتحديد العوامل الفنية والإنسانية التي أدت إلى انقلاب الحافلة.

