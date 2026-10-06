اعتذرت الفنانة المصرية مي عمر عن المشاركة في مسلسل "عشماوي" الذي يعود به الفنان محمد رمضان للمنافسة في دراما رمضان، وذلك بسبب تعارض مواعيد تصوير العمل مع جدول تصوير مسلسلها الجديد "حليمة جبران"، وهو ما يجعل مشاركتها في العملين خلال الموسم نفسه أمراً صعباً.

حليمة جبران

وتستعد مي عمر لخوض منافسات رمضان 2027 من خلال مسلسل "حليمة جبران"، الذي تقدّم فيه شخصية تحمل الاسم نفسه، في عمل اجتماعي بطابع شعبي، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

يتكون مسلسل "حليمة جبران" من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال مجموعة من العلاقات والصراعات المتشابكة، ويعتمد العمل على قصص متصلة ومنفصلة، مع وجود نحو 8 أو 9 شخصيات رئيسية. وتجسّد مي عمر في المسلسل شخصية "حليمة جبران"، التي تمر بسلسلة من الأزمات الصعبة التي تقلب حياتها، من بينها تعرضها لعملية اغتصاب تتحول إلى قضية رأي عام بعد انتشار تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتترك الواقعة آثاراً نفسية عميقة في "حليمة"، التي تدخل في رحلة للعلاج النفسي من أجل تجاوز تبعات الصدمة واستعادة حياتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى مسار مختلف يدفعها إلى مواجهة مَن تسببوا في أزمتها والسعي إلى الانتقام منهم. وتمنح الشخصية مي عمر مساحة لتقديم أداء مختلف، في ظل اعتماد الأحداث على التحولات النفسية التي تمر بها البطلة، والصراعات التي تواجهها داخل محيطها الاجتماعي.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر كل من يسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، وعارفة عبد الرسول، ومحمد لطفي، وعماد رشاد، وحازم إيهاب، وليلى عز العرب. كما يظهر الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث المسلسل كضيف شرف في العمل المنتظر عرضه رمضان القادم.