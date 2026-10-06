كشفت لجنة صناعة السينما والتلفزيون واللجنة الوطنية للدراما في سوريا ملامح موسم دراما رمضان القادم، مؤكدة أن قائمة المسلسلات الدرامية السورية تضم حتى الآن نحو 20 مسلسلاً تلفزيونياً.

20 مسلسلاً

وأوضح رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون علي عنيز أن موسم دراما رمضان القادم سيشهد حضور 20 عملاً درامياً متنوعاً، مؤكداً أن الجمهور السوري سيكون على موعد مع موسم درامي يليق بالفن السوري ويرتقي بالدراما السورية.

وأضاف أن الدراما السورية قطعت خطوات كبيرة نحو الزخم والتجهيز للحضور الفني في موسم دراما رمضان القادم، مشيراً إلى أن الموسم ذاته سيشهد تنوعاً كبيراً في الموضوعات الفنية المطروحة، فضلاً عن عودة كبار نجوم الفن السوري الغائبين عن الحضور في الأعمال الدرامية، بينهم الفنان جمال سليمان.

تنفيذ مبكر

وأشار إلى أن اللجنة أوصت ببدء ومباشرة تنفيذ الأعمال الفنية مبكراً دون أي تأخير، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية في تأخر انطلاق عمليات التصوير تتعلق بالكثير من الإشكاليات وفرضية حضور نجوم الفن.

وقال: «هناك أعمال درامية تم الانتهاء فعلياً من تصويرها أخيراً»، مشيراً إلى أن نحو 13 إلى 14 عملاً لا يزالون قيد التحضير في الوقت الراهن، على أن تنطلق عمليات تصويرهم قريباً.

توصيات لجنة الدراما

من جهته قال أمين سر اللجنة الوطنية للدراما نضال الحبال: «أوصت اللجنة أخيراً بضرورة ألا تكون صناعة الدراما السورية للترفيه فقط بل وسيلة لتحقيق الغاية بالتحسين، بما يتوافق مع المجتمع ويعكس هويته».

وأكد أن الدراما لها دور كبير في تحقيق التعافي المجتمعي، وترسيخ السلم، والبحث المتنور في المشكلات الاجتماعية العاصفة، مشدداً على أنها قادرة على صناعة الأبطال والقدوة لجميع شرائح المجتمع السوري.