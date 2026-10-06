يعود الفنان المصري خالد محمود إلى الدراما الرمضانية من جديد بعد غياب استمر سنوات بعيداً عن الشاشة، وذلك عبر مشاركة الفنان أحمد العوضي في مسلسل «سلطان الديب».

أسباب الغياب

وحول غيابه عن المشاركة في المسلسلات في الأعوام الماضية، قال: «لم أتعمد الابتعاد، ولم تعقني أسباب شخصية أو مرضية، بل كان الأمر مرتبطاً بغياب العروض الفنية من شركات الإنتاج والمخرجين، في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة الفنية أخيراً.»

وأضاف: «تولي مخرجين شباب إخراج مسلسلات موسم رمضان، وعدم وجود معرفة سابقة بهم، قد يكون سبباً رئيسياً في هذا التراجع المؤقت.»

الترشيح لسلطان الديب

وكشف محمود تفاصيل ترشيحه لمسلسل «سلطان الديب»، وقال: «تلقيت اتصالاً مسبقاً من الفنان محمود البزاوي، الذي استطلع رأيي في الفنان أحمد العوضي، فأخبرته بأن العوضي نجم كبير ومؤثر، وأتابعه وأحبه منذ سنوات، مضيفاً بأن البزاوي سأله عما إذا كان يوافق على مشاركته في عمله الجديد، فجاء الرد بالقبول الفوري.»

اتصال مباشر

وتابع محمود بأنه بعد ذلك تلقى اتصالاً مباشراً من أحمد العوضي، وأبلغه بترشيحه لدور رئيسي في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان القادم، معرباً عن سعادته البالغة بالاهتمام الواسع والاتصالات الكثيرة التي تلقاها لتهنئته بالعودة، وهو ما افتقده طوال السنوات الماضية، متمنياً أن تنال مشاركته إعجاب الجمهور، مؤكداً موافقته على المشاركة دون أن يطلع تفصيلياً على طبيعة دوره، انطلاقاً من ثقته الكاملة في رؤية أحمد العوضي، والسيناريست محمود حمدان، والمخرج محمد عبد السلام.

ويعد الفنان خالد محمود أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية في أجيالها المختلفة، واعتاد المشاركة في أعمال بارزة، وصولاً إلى بطولة خمسة مسلسلات في وقت واحد، إلا أن معدل تواجده بدأ في التراجع منذ عقد من الزمن، قبل أن يختفي تماماً طوال السنوات الماضية، وهو ما أثار تساؤلات جمهوره.