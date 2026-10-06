يواجه الفنان المصري أحمد سعد واقعة جديدة، بعدما تقدم أحد مصممي الجرافيكس ببلاغ رسمي ضده، على خلفية خلاف مالي يتعلق بأعمال فنية وتقنية نفذها لصالحه خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما جاء في البلاغ، طالب مصمم الجرافيكس بالحصول على 40 ألف دولار، قال إنها تمثل الجزء المتبقي من مستحقاته المالية عن أعمال نفذها لصالح أحمد سعد، مؤكداً أنه لم يتمكن من الحصول عليها رغم محاولاته المتكررة لتسوية الأمر بصورة ودية.

أعمال فيديو كليب وراء الخلاف

وأوضح مقدم البلاغ، وفقاً لأقواله، أن تعاونه مع أحمد سعد شمل عدداً من الفيديو كليبات التي صورها المطرب خلال الفترة الماضية في إحدى الدول الأوروبية، والتي تطلب تنفيذها الاستعانة بأعمال جرافيكس ومؤثرات بصرية.

وأشار إلى أن الاتفاق بينهما حدد قيمة تنفيذ هذه الأعمال بـ130 ألف دولار، حصل منها على 90 ألف دولار، بينما بقي مبلغ 40 ألف دولار دون سداد، رغم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها.

محاولات للحصول على المستحقات

وبحسب رواية مصمم الجرافيكس، فإنه حاول خلال الفترة الماضية التواصل مع أحمد سعد للحصول على باقي مستحقاته، إلا أن تلك المحاولات لم تنتهِ إلى اتفاق، مع استمرار تأجيل سداد المبلغ المتبقي، ومع تعثر الوصول إلى حل ودي، قرر اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وتحرير بلاغ رسمي للمطالبة بالمبلغ الذي يقول إنه مستحق له.

أحمد سعد يلتزم الصمت

في المقابل، لم يصدر أحمد سعد حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن البلاغ أو الاتهامات الواردة فيه، كما لم يعلن مكتبه الإعلامي موقفاً من الواقعة أو يقدم توضيحاً حول حقيقة الخلاف المالي، وتبقى ما ورد في البلاغ من اتهامات قيد الإجراءات القانونية.

موقفه من الانفصال

وعلى جانب آخر، علق الفنان أحمد سعد على ما تردد أخيراً بشأن انفصاله عن مصممة الأزياء علياء بسيوني، دون أن يؤكد أو ينفي بشكل صريح صحة هذه الأنباء، مكتفياً بالإشارة إلى استمرار العلاقة بينهما بوصفها أم أبنائه.

كما وجه سعد وعبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، رسالة إلى علياء، مؤكداً أن مكانتها ستظل ثابتة في حياته، وكتب: «عليا حبيبتي وأم عيالي، وتفضل علاقتي بيها لحد لما أموت، وبعد ما أموت هتكون معايا في الجنة إن شاء الله».