تسببت شائعة وفاة الفنان المصري سامح حسين في حالة من القلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء بوفاته بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل الفنان بنفسه لوضع حد للجدل.

رسالة طمأنة

وخرج سامح حسين في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» نافياً خلاله ما تردد بشأن وفاته، وقال: «أنا بخير يا جماعة»، مطمئناً جمهوره إلى أنه بصحة جيدة.

زوجته تنفي الخبر

وفي السياق ذاته، حرصت زوجته على نفي الأنباء المتداولة، إذ علقت عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» برسالة مقتضبة قالت فيها: «إشاعة.. الله يهديكم»، مطالبة بوقف تداول هذه الأنباء.

لماذا انتشرت الشائعة؟

وجاء تداول أنباء وفاة سامح حسين على نطاق واسع في ظل تعرضه خلال الفترة الماضية لوعكة صحية استدعت خضوعه للرعاية الطبية، وهو ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن حالته الصحية، قبل أن يحسم الفنان الأمر بنفسه وينفي الشائعة.

خروجه من المستشفى

وعلى جانب آخر، أعلن سامح حسين سابقًا تعافيه وعودته إلى منزله بعد فترة قضاها داخل أحد المستشفيات، مؤكداً أن مساندة جمهوره ومحبيه خلال أزمته الصحية كان لها أثر كبير في نفسه، موجهاً لهم رسالة شكر على اهتمامهم ودعواتهم المتواصلة.

كما أعرب الفنان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانه لكل من تواصل معه أو حرص على الاطمئنان إلى حالته، مشيراً إلى أن مشاعر المحبة والدعم التي تلقاها خلال فترة وجوده بالمستشفى منحته قوة كبيرة.