حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تزايد موجات الحر المتطرفة مع اشتداد ظاهرة النينو، مؤكدة ضرورة تعزيز الاستثمارات وأنظمة الإنذار المبكر لحماية السكان من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.

وأكَّدت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو في افتتاح المنتدى العالمي الأول للحرارة في بانكوك أن درجات الحرارة القياسية باتت تهدد صحة الإنسان والبنية التحتية والزراعة، مشددة على أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر.

وأوضحت المنظمة أن توسيع أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالصحة قد يحمي 1.5 مليار شخص ويمنع نحو 100 ألف وفاة سنوياً.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المدن إلى اعتماد خطط لمواجهة الحر الشديد بحلول عام 2030.