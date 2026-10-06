أعلن وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن نحو 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط «شرق - غرب» حالياً.



وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال جلسة حوارية بمؤتمر «صنع في الخليج»، إن «دول الخليج تعلمت كثيراً من الأزمات السابقة التي مرت بها المنطقة، وتعدد الخيارات اللوجيستية من أبرز ما مكننا من التعامل مع الأزمة».



وأضاف: «التوطين يمنحنا المرونة والقدرة على المقاومة، ومنشآت الصناعة والتعدين والطاقة ستشمل 70% على الأقل من السعوديين».



توطين كل ما يتعلق بالطاقة



وأوضح وزير الطاقة أن التوجيه واضح بضرورة توطين كل ما يتعلق بالطاقة، حيث يتم العمل حالياً على الجمع بين منظومات الطاقة والصناعة والتعدين. وأشار إلى أنه يفترض الانتهاء من الجمع بين المنظومات بنهاية شهر نوفمبر القادم