رافينيا يوقع عقداً جديداً مع برشلونة

وقع النجم البرازيلي رافينيا عقداً جديداً مع نادي برشلونة الإسباني، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن عقد رافينيا الجديد يمتد حتى 2030 بدلاً من 2028، بعد الموافقة على كافة التفاصيل وإتمام الاتفاق مع ممثليه ومحاميه.

وتابع الصحفي الموثوق: «من المتوقع إجراء الإعلان الرسمي ومراسم التوقيع هذا الأسبوع، وتحديداً (الجمعة)، في حال سارت الأمور المتعلقة بالوثائق وفقاً للخطة».



ويقدم المهاجم البرازيلي، التي تُقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، أرقاماً مذهلة مع برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إذ سجل 14 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات فقط.