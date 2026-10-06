حقق منتخب فرنسا فوزاً مثيراً على بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الإثنين)، على ملعب «دو فرانس»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

تقدم بلجيكي

أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول متقدماً على أصحاب الأرض بهدف نظيف، سجله اللاعب دودي لوكيباكيو في الدقيقة 35.

ريمونتادا فرنسية

وانتفض منتخب فرنسا في الدقائق الأخيرة بفضل تبديلات المدرب زين الدين زيدان، بإشراك ديزيري دوي ومايكل أوليسيه وريان شرقي، إذ أدرك دوي التعادل في الدقيقة 77، ثم سجل ريان شرقي الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق فقط، بصناعة من أوليسيه.

واستمرت الصحوة الفرنسية في الدقائق الأخيرة، بتسجيل أوليسيه الهدفين الثالث والرابع للديوك بصناعة من دوي، في الدقيقتين 88 و90+1، ليحقق زيدان أول انتصار له على أرضه.

ترتيب المجموعة

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا وأربع نقاط عن بلجيكا، بينما يتذيل منتخب تركيا جدول الترتيب دون نقاط.