أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب الأول دراغان تالاييتش، بعد الوداع المبكر لبطولة «خليجي 27» المقامة في جدة.

إنهاء العقد بالتراضي

وقال الاتحاد البحريني في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أنهى التعاقد مع الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشكر والتقدير للجهود التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي».

الاتحاد البحريني يدرس البديل

واختتم البيان: «سيعكف مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال الفترة القادمة على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة، تمهيداً لاختيار أحدها والكشف عن هوية الجهاز الفني للمنتخب، خصوصاً مع قرب الاستحقاقات القادمة للمنتخب، أبرزها نهائيات كأس أمم آسيا 2027».

أبرز إنجازات تالاييتش

ويعد التتويج بكأس «خليجي 26» على حساب عمان، في البطولة التي استضافتها الكويت العام الماضي، أبرز إنجازات تالاييتش مع المنتخب البحريني.