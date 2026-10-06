تراجعت أسعار الذهب، اليوم (الثلاثاء)، تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما حدّت توقعات تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر الجاري من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4128.83 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند نحو 4155.90 دولاراً للأوقية.

الدولار يضغط على الذهب

وحافظ الدولار على قوته، ما يزيد تكلفة شراء الذهب المقيّم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاء الضغط الإضافي من سوق السندات، بعدما بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجلي 10 و30 عاماً أعلى مستوياتها في 24 عاماً، في ظل استمرار الضغوط على سوق الدين.

وفي المقابل، ساعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر على الحد من خسائر الذهب، بعدما أظهرت بيانات الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأكثر من المتوقع، إلى جانب تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة تقارب 87% رفع الفائدة في ديسمبر، فيما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

المعادن النفيسة تتراجع

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت الفضة 0.6% إلى 60.69 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1712.20 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.5% إلى 1166.86 دولاراً للأوقية.

ويراقب المستثمرون خلال الفترة القادمة بيانات الأسعار الأمريكية ومسار عوائد السندات والدولار بحثاً عن إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.