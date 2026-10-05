أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في حفر الباطن للدورة القادمة (1448 – 1452هـ). وشمل القرار تعيين ستة أعضاء، هم: إبراهيم بن خلف هملان الشمري، وسلطان بن محمد خلوي الظفيري، وشريع بن عبدالله أحمد الشريع، وطارق بن أحمد علي القحطاني، وعبدالله بن عايض نافع الرحيلي، وفهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد. وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 1/5/1448هـ.

خدمة قطاع الأعمال

ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور غرفة حفر الباطن في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظة. وتقوم الغرف التجارية بدور رئيسي في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.