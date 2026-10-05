كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، عن ارتفاع القروض المقدمة للأفراد في السعودية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 بواقع 10.14 مليار دولار (38.01 مليار ريال)، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 2.65% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي.

قيمة القروض التراكمية

وبحسب البيانات، وصلت قيمة القروض التراكمية للأفراد، والتي تتضمن جميع أنواع القروض المقدمة للأفراد بالمملكة، إلى أكثر من 392.54 مليار دولار (1.472 تريليون ريال) بنهاية شهر أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه، مقابل 382.4 مليار دولار (1.434 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من عام 2025. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قروض الأفراد التراكمية بالسعودية بنهاية أغسطس 2026 بنسبة 3.85% مقارنة مع قيمتها البالغة 377.98 مليار دولار (1.417 تريليون ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي.

حجم الائتمان المصرفي

وواصلت قروض الأفراد بالمملكة ارتفاعها بنهاية أغسطس الماضي للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث زادت على أساس شهري بنحو 0.4% مقارنة مع قيمتها في يوليو الماضي والبالغة 390.88 مليار دولار (1.466 تريليون ريال). وتمثل قروض الأفراد 42.49% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بالسعودية بنهاية شهر أغسطس 2026. وبلغ حجم الائتمان المصرفي في المملكة 923.86 مليار دولار (3.464 تريليون ريال) بنهاية أغسطس 2026، مقابل 863.35 مليار دولار (3.237 تريليون ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي، ليزيد بنسبة 7%. وبلغ الائتمان المصرفي بنهاية يوليو الماضي نحو 915.68 مليار دولار (3.434 تريليون ريال)، ليزيد في أغسطس بنسبة 0.9% على أساس شهري.

توزيع الائتمان المصرفي بالمملكة

ويتوزع الائتمان المصرفي بالمملكة بنهاية أغسطس على ائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) بإجمالي 440.73 مليار دولار (1.653 تريليون ريال)، وائتمان متوسط الأجل (1 – 3 سنوات) بقيمة 125.9 مليار دولار (472.15 مليار ريال)، وائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) بواقع 357.22 مليار دولار (1.339 تريليون ريال). يذكر أن القروض العقارية المقدمة للأفراد بالسعودية من المصارف التجارية قد وصلت إلى 198.12 مليار دولار (742.95 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بالمملكة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نحو 11.7 مليار دولار (43.89 مليار ريال).