أفلت سائق (توك توك) وراكب كان برفقته من موتٍ محقق بعد اصطدام قطار بمركبتهما أثناء عبورها شريط السكة الحديد في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في حادثة انتهت بتهشم (التوك توك) بالكامل دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادثة تصادم في منطقة مناشي البلد التابعة لمركز منشأة القناطر، لتنتقل الجهات المختصة إلى موقع البلاغ وتبدأ المعاينة الأولية للحادثة.

وتبين من الفحص أن (التوك توك) كان يعبر شريط السكة الحديد في لحظة تزامنت مع قدوم القطار، ما أدى إلى اصطدامه بالمركبة بقوة، بينما تمكن السائق والراكب من القفز بعيدًا قبل لحظات من وقوع الاصطدام، لينجوا من الحادث دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأسفر التصادم عن تهشم (التوك توك) بالكامل، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعابر العبور المخصصة حفاظًا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.