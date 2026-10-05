أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، حفاظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على مسار نموه خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 7 أشهر.



وبحسب البيانات، تعافى نمو الطلب واقترب من مستوياته المعتادة. وسجل التوظيف ونشاط المشتريات معدلات نمو أسرع.



ارتفاع المؤشر الرئيسي



وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات من 53.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي إلى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسن ظروف العمل في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي. وكانت وتيرة التحسن هي الأقوى منذ شهر فبراير.



ومع ذلك، كان التسارع مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع ملحوظ في نمو الطلبات الجديدة، وقد أخفى ذلك تباطؤاً متزامناً في نمو الإنتاج.



وزاد مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر سبتمبر وكان أقرب بكثير إلى متوسطه على المدى الطويل؛ ما يشير إلى أن ظروف الطلب قد تعافت بشكل جيد بعد تباطؤها في منتصف عام 2026.