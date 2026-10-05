بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارات إدارية بترقية 771 فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.



الشكر والتقدير للقيادة



ورفع اللواء الركن شايع الودعاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه لرجال الأمن في شتى المجالات.



وهنّأ المدير العام لحرس الحدود الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.