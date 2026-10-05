حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، من أن مخزونات النفط العالمية أصبحت عند مستويات «شحيحة بشكل مقلق». وأشار إلى أن إعادة بناء الاحتياطيات التي استُنزفت خلال الصراع في الشرق الأوسط قد تستغرق ما يصل إلى عامين.



فقدان 3 مليارات برميل



وقال الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «منتدى ذكاء الطاقة» في لندن: «إن الحرب التي استمرت سبعة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أدت إلى فقدان نحو 3 مليارات برميل من إمدادات النفط في المنطقة، وهو ما يعادل قرابة نصف كميات النفط الخام والمنتجات المكررة التي كان من المفترض أن تعبر مضيق هرمز خلال تلك الفترة». وأضاف: «أكثر من مليار برميل جرى سحبها من الاحتياطيات النفطية للحد من آثار نقص المعروض، فيما أفرجت الحكومات عن أكثر من 300 مليون برميل من المخزونات الإستراتيجية، مع الاتفاق على ضخ كميات إضافية، والجزء الأكبر من الإمدادات التعويضية جاء من مخزونات الشركات، التي وصفها بأنها»آخر أداة رئيسية متاحة«لدعم السوق.



المخزونات العالمية تقل عن 6 مليارات برميل



وبين الناصر خلال مشاركته في المؤتمر، أن المخزونات التجارية العالمية المتبقية تقل حالياً عن 6 مليارات برميل، موضحاً أن معظم هذه الكميات غير متاح عملياً للاستخدام الفوري. وأشار إلى أن النظام العالمي للطاقة يرزح بالفعل تحت الضغط». وحذر من أن هامش الأمان المتاح لضمان استمرارية الإمدادات أصبح محدوداً للغاية في ظل الخيارات القليلة المتبقية أمام الأسواق. وذكر أن التقنيات الحديثة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وقواعد البيانات المفتوحة الخاصة بحركة السفن، باتت تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف البنية التحتية للطاقة وناقلات النفط. ولفت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تعرض سفن تعبر مضيق هرمز لهجمات، إلى جانب استهداف خطوط أنابيب ومصافٍ وموانئ تابعة لـ«أرامكو»، مؤكداً أن «أدوات الشفافية لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات للعدوان».



السوق تعاني شح المعروض وارتفاع تكاليف النقل



وشدد الناصر على أن السوق لا تزال تعاني من شح المعروض وارتفاع تكاليف النقل، في وقت صعدت فيه أسعار الشحنات الفورية لخام بحر الشمال إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل. وأفاد أن إعادة ملء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب العالمي قد تستغرق ما يصل إلى عامين حتى بعد انتهاء الصراع، داعياً الحكومات إلى إعطاء أولوية أكبر لأمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وذكر أن «أرامكو» تدرس مسارات إضافية لتصدير الخام السعودي، إلى جانب التوسع في مرافق التخزين خارج المملكة، بهدف تعزيز موثوقية الإمدادات وحماية العملاء من أي اضطرابات مستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.