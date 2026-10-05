في انتهاك جديد للسيادة السورية، توغلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، اليوم (الإثنين)، في أراضٍ زراعية بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا».



ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية تأكيدها أن القوة دخلت موقعاً عسكرياً كان تابعاً للنظام السوري السابق في المنطقة وفجرته.



وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت، في 18 سبتمبر الماضي، تلّة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق بعدة قذائف مدفعية، سقطت في التلة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات، بحسب «سانا».



وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات توغل في جنوب سوريا، إلى جانب مداهمة منازل واعتقال مدنيين وتجريف أراضٍ وتنفيذ عمليات قصف.



وتؤكد السلطات السورية أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها، معتبرة أن الإجراءات التي تتخذها "باطلة ولاغية" ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي.



ودعت دمشق مراراً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.