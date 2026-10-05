أعلن متحدث القوات الحكومية، أن قوات العمالقة ودرع الوطن سيطرتا على باب المندب. فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب.

وقال في تدوينة على منصة إكس اليوم الإثنين): بإرادة شعبنا وبسالة قواتنا ودعم أشقائنا سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار .



بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني



وكان العليمي، أطلق (الأحد)، العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، عقب ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة. وفي تطور لافت، تمكنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، من تحرير مديرية ذوباب ومواقع إستراتيجية في محيط مضيق باب المندب، غربي محافظة تعز، بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية. وأعلنت القوات الحكومية قطع الطريق بين ذوباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه.



عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن قوات من درع الوطن وألوية العمالقة نفذت عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي استهدفت مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في عدد من مناطق المديرية، وتمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة، وقطع خطوط وإمدادات الطرق المؤدية إلى باب المندب. وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، ولاذت بقية العناصر بالفرار تحت ضغط العمليات العسكرية، وأكد تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات العسكرية.



مع تقدم القوات اليمنية في الساحل الغربي شمالاً بغطاء جوي، أفادت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تواصل تقدمها نحو مدينة المخا، بعد أن سيطرت على ذوباب، مؤكدة أنها تواصل التقدم وفق الخطط المعتمدة في معركة إنهاء الانقلاب.



وأكدت المصادر محاصرة عناصر من مليشيات الحوثي في قطاع باب المندب وجزيرة ميون، واتجهت نحو معسكر العمري بعد أسر العشرات من عناصر الحوثي.



قطع خط إمداد الحوثي



وكان مصدر عسكري حكومي، أوضح أن القوات اليمنية استعادت مناطق محيطة بباب المندب، جنوب غربي اليمن، واقتربت من قطع خط إمداد جماعة الحوثيين إلى منطقة ذُوباب بشكل كامل، في تحرك عسكري يجري منذ ساعات الصباح بغطاء جوي مكثف. وقال المصدر إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، بمساندة رجال القبائل، دخلت مطار ذوباب وطريق النصر الجديد، بعد تنفيذ التفاف من خلف قرية السقيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). أشار إلى أن القوات نفذت كميناً محكماً أدى إلى فصل القوات الحوثية الموجودة في باب المندب عن تلك الموجودة في منطقة ذوباب. وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت من قطع الطريق الرابط بين السقيا ومعسكر العمري، ما أدى، بحسب المعلومات الميدانية، إلى محاصرة عناصر الحوثيين في قطاع باب المندب وجزيرة ميون. وتحدث عن استمرار العمليات العسكرية في الساحل الغربي تحت غطاء جوي وسط «تقدم كبير للقوات المشتركة واستسلام العديد من عناصر الحوثيين».