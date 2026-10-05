اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي والوفد المرافق له.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.