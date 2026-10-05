كشفت جولة نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن 106 حالات اشتباه أولية في شهر سبتمبر أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقق منها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتورطين.

واستهدفت الجولات التأكد من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة بيع الفواكه والخضروات المحفوظة، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمطاعم، ومحلات بيع التمور، والبوفيهات، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.

وتتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها.