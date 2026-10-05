عقد مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر اجتماعه برئاسة الشيخ عبد الله صالح كامل، وناقش الوضع الحالي للمؤسسة وخطط التطوير للمرحلة القادمة، واستعرض الحسابات الختامية، وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بأعمال المؤسسة.



وتناول الاجتماع الرؤية المستقبلية للمؤسسة، وسبل دعم ممكنات التطوير وتنويع الموارد وتعزيزها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع فرص النمو، ودعم استدامة أعمال المؤسسة وقدرتها على مواكبة المتغيرات في صناعة الإعلام.

وأكد المجلس حرصه على مواصلة تطوير أعمال المؤسسة، وتعزيز قدراتها التحريرية والإدارية والتقنية، ودعم الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها، وتمكينها من الإسهام في خطط التطوير، مع تهيئة بيئة عمل محفزة للإبداع، بما يخدم توجهات المؤسسة المستقبلية، ويعزز حضورها الإعلامي ومكانتها المهنية.

الدكتور وليد عرب هاشم

الدكتور أحمد اليوسف

الدكتور مسلم بن علي مسلم

حسين شبكشي

عبدالله الحسون

جميل الذيابي

عبدالعزيز السحلي

طارق خياط

اجتماع مجلس إدارة عكاظ