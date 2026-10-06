تتجه الأنظار عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الثلاثاء) نحو ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة النهائي المرتقب الذي يجمع منتخبنا الوطني السعودي بنظيره الإماراتي على كأس دورة الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي 27».

طريقة لعب دونيس:

يعتمد مدرب الأخضر، اليوناني جورجيوس دونيس على طريقة 4-2-3-1 بوجود فراس البريكان في خط المقدمة، ومن خلفه الثلاثي: محمد أبو الشامات، وهمام الهمامي، وسلطان مندش. ويعتمد في أسلوب اللعب على الاستحواذ، والضغط العالي، والسيطرة على الكرة بوجود ثلاثي الوسط: ناصر الدوسري، ومحمد كنو، وصالح أبو الشامات.

طريقة لعب زلاتكو:

يعتمد مدرب الإمارات الكرواتي زلاتكو داليتش، على أسلوب الضغط في منتصف الملعب والاستفادة من أخطاء الخصم، مستغلاً سرعة كامارا وحيوية خيمينيز. كما يعتمد على التحركات العمودية السريعة والتمرير المباشر، مع تقدم الأظهرة بشكل مستمر لصناعة عرض الملعب.

القيمة السوقية لمنتخب السعودية:

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي 21.43 مليون يورو، ويتصدر المهاجم فراس البريكان قائمة اللاعبين الأغلى بـ (3.5 ملايين يورو)، يليه كل من حسان تمبكتي ومحمد أبو الشامات بـ (1.8 مليون يورو)، ثم الثنائي عبد الإله العمري ومتعب الحربي بـ (1.4 مليون يورو). وتضم تشكيلة الصقور الخضر الحالية 22 لاعباً بمعدل أعمار يبلغ 29.2 عاماً.

القيمة السوقية لمنتخب الإمارات:

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الإماراتي 29.75 مليون يورو، متصدّراً قائمة المنتخبات الأغلى في البطولة. ويتصدّر نيكولاس خيمينيز قائمة الأعلى قيمة بـ (4 ملايين يورو)، يليه المدافع جلاوبر بـ (2.5 مليون يورو). وتضم التشكيلة 24 لاعباً بمعدل أعمار يبلغ 27 عاماً.

قوة السعودية:

الاستحواذ على الكرة، والدعم الجماهيري الكبير.

نقطة ضعف السعودية:

الإصابات الكثيرة التي ضربت الأخضر في البطولة.

قوة الإمارات:

خبرة اللاعبين، ووجود نجوم على مستوى عالٍ، مع إجادة التحولات الهجومية.

نقطة ضعف الإمارات:

البطء في الارتداد والتحول الدفاعي.

التشكيل المتوقع للسعودية:

• حراسة المرمى: محمد العويس

• خط الدفاع: متعب الحربي – عبد الإله العمري – حسان تمبكتي – محمد أبو الشامات

• خط الوسط الدفاعي: ناصر الدوسري – محمد كنو

• خط الوسط الهجومي: همام الهمامي – صالح أبو الشامات – سلطان مندش

• خط الهجوم: فراس البريكان

التشكيل المتوقع للإمارات:

• حراسة المرمى: خالد عيسى

• خط الدفاع: علاء الدين زهير – لوكاس بيمينتا – ماركوس ميلوني – روبين كانيدو

• خط الوسط: كوليبالي – عصام فايز

• خط الوسط الهجومي: برونو أوليفيرا – نيكولاس خيمينيز – جويلهيرم بالا

• خط الهجوم: عثمان كمارا