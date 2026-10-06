تدخل الضوضاء الليلية ضمن العوامل البيئية، التي تستقطب اهتمام الباحثين في صحة الإنسان، بعدما ربطت دراسات بين التعرض المستمر لأصوات المرور والطائرات والأنشطة الحضرية واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير أبحاث، تناولت تأثير الضجيج البيئي، إلى أن الجسم قد يستجيب للأصوات المرتفعة خلال النوم، حتى عندما يواصل الشخص نومه دون استيقاظ كامل، إذ يمكن أن تحدث استجابات عصبية وهرمونية مرتبطة بالتوتر، تؤثر في جودة الراحة الليلية.

وتزداد أهمية هذه النتائج في المدن المكتظة، خصوصاً لدى السكان القريبين من الطرق الرئيسية والمطارات والمناطق التي تستمر فيها الحركة المرورية حتى ساعات متأخرة.

ويفرق الباحثون بين التعرض العابر للأصوات المرتفعة والضوضاء المزمنة، التي قد تؤثر في النوم على المدى الطويل، مع اختلاف مستوى التأثر تبعاً لشدة الصوت ومدته والحالة الصحية والعوامل البيئية المحيطة.

ويساعد تحسين عزل النوافذ وتقليل مصادر الضجيج داخل المنزل، واختيار بيئة نوم هادئة في الحد من التعرض، فيما تبقى معالجة الضوضاء الحضرية جزءاً من مسؤولية التخطيط البيئي والصحة العامة.