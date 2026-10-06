قادت إدارات المرور حملات واسعة على الدراجات النارية المخالفة في مختلف المحافظات والمدن، في الفترة من (الأحد) 27 سبتمبر 2026م حتى (السبت) 3 أكتوبر 2026م. وأثمرت الحملات عن ضبط 8,477 دراجة آلية مخالفة، وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات بـ 4,503 دراجات، فيما جاءت القريات والحدود الشمالية الأقل مخالفة بـ 7 دراجات نارية، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ 2,479 دراجة مخالفة، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من المخالفات بـ 224، والعاصمة المقدسة بـ 211، وجازان بـ 205. وبلغت الدراجات المخالفة في القصيم 147، تبوك 140، الطائف 150، نجران 115، المدينة المنورة 112، منطقة عسير 87، منطقة حائل 61، الجوف 16، الباحة 13، والحدود الشمالية والقريات في المرتبة الأخيرة بـ 7 مخالفات.