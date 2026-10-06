تواصل عملية "فجر اليمن" ضرباتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي على عدة جبهات، (الثلاثاء)، بعد أن دخلت الحرب منعطفا حاسما، مع اتساع رقعة العمليات.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت جيوب وتحصينات مليشيا الحوثي على امتداد خطوط النار في محافظة تعز، محققة إصابات مباشرة في صفوف الجماعة الإرهابية وعتادها العسكري.



واستمرت القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية في تقدمها الميداني بخطى ثابتة باتجاه مديرية الوازعية، وسط انكسارات متتالية وتراجع في صفوف العناصر الحوثية تحت ضغط الهجمات المتزامنة برياً وجوياً. وأعلنت قيادة محور تعز العسكري، (الثلاثاء)، تحرير جبال المنظره والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز.



وكانت قيادة محور تعز أفادت بأن العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل نحو 100 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة 150 آخرين، بالتزامن مع تنفيذ خمس عمليات هجومية في عدد من جبهات القتال.



وأشار المركز الإعلامي لمحور تعز إلى أن قوات المحور نفذت 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، وجبل حبشي غرباً، إضافة إلى أطراف الكدحة. وأوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للمليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.



وأكد رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز على استمرار العملية العسكرية حتى تحرير كل شبر من اليمن. وأشار قائد قوات درع الوطن اللواء عبدالرحمن اللحجي إلى أن هدف المعركة هو استعادة الدولة وحماية اليمنيين، وإنهاء الاعتداء على حياتهم من قبل المليشيات الحوثية. وأكد أنه وجّه جميع المقاتلين بضرورة التعامل بالحسنى مع أسرى الحوثيين، وقال إن من يُلقي سلاحه يُصبح في عهدة القوات اليمنية، وحمايته واجب ديني وأخلاقي.