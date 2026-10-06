أمير نجران يُدشِّن البرنامج الدعوي "البناء العقدي" لتعزيز العقيدة الصحيحة وترسيخ الوسطية والاعتدال

دشَّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه اليوم، البرنامج الدعوي "البناء العقدي"، الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مختلف محافظات المنطقة ومراكزها، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة مشعل بن سالم العتيبي، ومديري فروع المحافظات.

وأكَّد أمير نجران أهمية مثل هذه البرامج للإسهام في تحصين المجتمع من الأفكار والمفاهيم الخاطئة، وترسيخ الوعي الشرعي لدى أفراد المجتمع، والمحافظة على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والمسؤولية، انطلاقًا من الثوابت والقيم الإسلامية السمحاء؛ بما يعزز تماسك المجتمع واستقراره، ويبرز المفاهيم العقدية الصحيحة.



وقدّم العتيبي لأمير منطقة نجران عرضًا عن البرنامج وأهدافه ومحاوره، التي تركز على تأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة، ونشر العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، بما يسهم في رفع الوعي الشرعي وتحصين المجتمع من الانحرافات الفكرية والشبهات المعاصرة، الذي يستهدف المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية، من خلال سلسلة من المحاضرات والدروس العلمية والمناشط الدعوية والتوعوية في محافظات المنطقة ومراكزها، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وذلك في إطار تكامل الجهود الدعوية والتوعوية، وامتدادًا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تعزيز الوعي الشرعي والأمن الفكري وترسيخ القيم الإسلامية.

وأعرب العتيبي عن الشكر والتقدير لأمير منطقة نجران، على دعمه واهتمامه بالبرامج الدعوية والتوعوية، وما يمثله ذلك من دعم لجهود الفرع في خدمة المجتمع.

