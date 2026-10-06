أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداءين السافرين للمليشيات الحوثية الإرهابية اللذين استهدفا مرافق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية.



نهج عدائي مرفوض



وأكد أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجاً عدائياً مرفوضاً واستخفافاً واضحاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها والعمل على وقف هذه الممارسات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والمنشآت المدنية.



صف واحد لجانب السعودية



وشدد الأمين العام على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.