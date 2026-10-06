أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا، أمس، الدورة العلمية الثالثة لإعداد وتأهيل المشاركين، بمشاركة نحو ستين مستفيداً؛ بهدف تعزيز معارف الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم في مسائل عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة.

موضوعات علمية



وتتناول الدورة عدداً من الموضوعات العلمية في العقيدة والتفسير، وصفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، بما يسهم في تأصيل المشاركين علمياً وشرعياً، إلى جانب تأصيل المنهج الشرعي القائم على الكتاب والسنة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين.