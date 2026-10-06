استعدادًا لموسم حج 1448هـ، عقدت وزارة الحج والعمرة اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة، لمتابعة الخطط التشغيلية ومواءمة الترتيبات والمتطلبات والجداول الزمنية قبل وصول الحجاج إلى المملكة.



وناقشت الاجتماعات مراحل الاستعداد، وتنفيذ البرنامج الزمني، وإجراءات الباقة الشاملة، والتعاقد مع مقدمي الخدمات، وترتيبات السكن والنقل والإعاشة والتفويج، إلى جانب البرامج التوعوية والأنظمة المنظمة للحج.

تسريع إنجاز الإجراءات



وتستكمل تعاقدات حجاج الخارج عبر «المسار الإلكتروني» الذي يضم أكثر من 500 خدمة رقمية، ويتكامل مع أكثر من 80 جهة حكومية وتشغيلية و5 آلاف مزود خدمة، بما يرفع كفاءة التنسيق ويسرّع إنجاز الإجراءات.



وكانت استعدادات الموسم قد انطلقت منذ 12 ذي الحجة 1447هـ بتسليم مكاتب شؤون الحجاج وثيقة التحضير والبرنامج الزمني، أعقبها تقييم الموسم السابق ورصد فرص التحسين، بما يدعم الانتقال المبكر من الاستعداد إلى التنفيذ وفق خطط ومواعيد واضحة.