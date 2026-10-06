أكد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أن شهادة «الماجستير المهني» في التدريس شهادة مهنية لا تؤهل لاستكمال الدكتوراه. وبيّن المركز أنه لا يمكن للعاملين الحاليين في سلك التدريس التقديم على البرنامج نظراً لأنه مخصص لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة.

وأشار المركز إلى أن برنامج الماجستير يتضمن برنامجاً تدريبياً في المدارس حسب الخطة الدراسية المعتمدة وأن اجتياز اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) شرط للالتحاق بالبرنامج، بينما يعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية (التربوي) أحد متطلبات التخرج بعد إنهاء متطلبات الدراسة ويمكن الجمع بين التدريب وبين وظيفة أخرى بما لا يتعارض مع الجدول الدراسي.

وأوضح المركز أن شروط التعاقد الجديدة ستطبق على المتقدمين الجدد للوظائف التعليمية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في إعلان التقديم على الوظائف وأن البرنامج يُنفّذ من خلال 6 جامعات؛ لإتاحة فرصة الالتحاق للراغبين في مختلف مناطق السعودية، وفق الاحتياج المعتمد من وزارة التعليم ويتسق مع التوجهات التنظيمية في التعليم العام من خلال رحلة تطوير المعلم بدءًا بإعداد المعلم ورفع جاهزيته التنظيمية بما يعزز التكامل قبل الالتحاق بالمهنة ومتطلبات الممارسات المهنية التعليمية.

تعرف على البرنامج

يشار إلى أن البرنامج يقدّم مسارًا مهنيًا لإعداد المرشح قبل دخوله مهنة التعليم، من خلال بناء جداراته في التدريس وإدارة الصف والتقويم، وربط معارفه الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني كما يوجّه إعداد المرشحين وفق حاجات الميدان من التخصصات والمراحل التعليمية؛ بما يعزز جاهزيتهم للممارسة ويرفع جودة إعداد المعلم منذ بداية مسيرته المهنية ويسهم في رفع جودة إعداد المعلمين على مستوى المنظومة كما يساعد المدرسة على استقبال معلم أكثر استعداداً للممارسة، وينعكس ذلك على جودة التعليم في المجتمع.