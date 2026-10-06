ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مالك سلسلة مطاعم في الإسكندرية، بعد الاشتباه في تسبب وجبات قدمها لزبائنه في إصابة 28 شخصاً بتسمم غذائي ونقلهم إلى مستشفيات الإسكندرية والبحيرة، وسط تحرك عاجل من الجهات التنفيذية والرقابية لغلق وتشميع فروع المطعم الثلاثة وفحص مصدر التلوث المحتمل.

وتعود بداية الواقعة إلى انتشار أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إصابة مجموعة من المواطنين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات بطاطس من أحد مطاعم المأكولات السورية في الإسكندرية، ما دفع أجهزة المحافظة ووزارة الداخلية إلى التحرك لفحص البلاغات. وتبين لاحقاً أن مستشفيات الإسكندرية استقبلت 24 حالة، بينما استقبلت مستشفيات البحيرة أربع حالات من أسرة واحدة، وجميعهم تناولوا وجبات من المطعم ذاته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من أحد المستشفيات يفيد بوصول مصابين يعانون أعراض التسمم بعد تناولهم وجبات جاهزة، فيما ورد بلاغ آخر لقسم شرطة كفر الدوار بشأن أربع حالات مشابهة. وعلى الفور استهدفت الأجهزة الأمنية المطعم، وتبين أنه يعمل من دون ترخيص، ليتم ضبط مالكه وإغلاق المنشأة.

وفي الوقت نفسه، نفذت الأجهزة التنفيذية والرقابية في الإسكندرية حملات موسعة على المطعم وفروعه الثلاثة، بمشاركة مديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث رصدت لجان التفتيش مخالفات خطيرة لاشتراطات الصحة وسلامة الغذاء، شملت تدني مستوى النظافة، وانتشار الحشرات في مناطق إعداد الطعام، وعدم الالتزام بضوابط التخزين والتداول، إضافة إلى تهالك الأدوات والمعدات المستخدمة.

وسحبت الجهات المختصة عينات من الأغذية والمكونات المستخدمة داخل المطعم لإرسالها إلى المعامل المتخصصة لإجراء التحاليل اللازمة، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الطب الوقائي ومراقبة الأغذية لمتابعة الموقف وإجراء أعمال التقصي والفحص. وأكدت محافظة الإسكندرية أن التحاليل المعملية لا تزال جارية لتحديد مصدر التلوث بدقة، على أن تُبنى الإجراءات اللاحقة على النتائج النهائية.

وأوضحت المحافظة أن الحالة الصحية للمصابين شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ غادر عدد منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية، بينما بقيت الحالات المتبقية تحت الملاحظة الطبية في وضع صحي مستقر حتى اكتمال التعافي.