أكد أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المعلم يمثل محورًا أساسيًا في العملية التعليمية، وأن كفاءته وقدرته على تنمية معارف الطلاب والطالبات ومهاراتهم تنعكس على جودة المخرجات التعليمية وإعداد الكفاءات الوطنية.

جاء ذلك خلال رعايته حفل «جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلم المتميز» في دورتها الثانية، الذي نظمته مؤسسة جائزة المدينة المنورة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أن تنمية القدرات البشرية تمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، مهنئًا المعلمين والمعلمات الفائزين بالجائزة، ومثمنًا جهود جميع المعلمين والمعلمات وما يقدمونه في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية.

وخلال الحفل، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا بعنوان “ أثر دائم"، عن جائزة المعلم، ثم في كلمةٍ نيابةً عن أهالي المدينة المنورة، أكد الشيخ صالح بن عواد المغامسي أن أهل المدينة عُرفوا منذ الأوس والخزرج بالبذل والوفاء، وأن هذا الاحتفاء يأتي شاهدًا على ما يحمله مجتمع المدينة من تقديرٍ للمعلم ومكانته وأثره.

وقال: «إنه لشرفٌ عظيم أن يرقى المنبر متحدثًا عن رسالة المعلم ومكانته، وحسبهم قول الله عز وجل: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾».

وأوضح الشيخ المغامسي أن من أعظم أبواب الخير أن يتولى المعلم والمعلمة تعليم أبناء وبنات المسلمين، وإرشادهم إلى ما ينفعهم، ويعينهم على خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير».

وأشار إلى أن ما من صاحب دور قيادي أو ريادي، أو غيره، إلا وقد مرّ في مرحلة من حياته بمعلم أرشده ونصحه وهذبه وعلّمه وساقه إلى الخير، مؤكدًا أن كل فرد في المجتمع، مهما كان موقعه، هو ثمرة من ثمرات معلمٍ كان له أثر في مسيرته.

وذكر الشيخ المغامسي أن تكريم المعلمين، الذي يتبناه أهالي المدينة المنورة ويتوّج بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، يجسّد وفاء مجتمع المدينة للمعلم، ويؤكد بقاءه على إرثه الأصيل في البذل والوفاء وتقدير أهل الفضل.

وشهد الحفل إلقاء الشاعر مروان المزيني قصيدةً بعنوان «اللوح والطبشور»، احتفى في أبياتها بالمعلم ورسالته، مستحضرًا أدوات التعليم الأولى بوصفها شواهد على أثره الممتد في صناعة المعرفة وبناء الأجيال.

إثر ذلك كرم أمير منطقة المدينة المنورة المعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة أهالي المدينة المنورة للمعلم المتميز في دورتها الثانية، كما كرم سموه شركاء ورعاة الجائزة.